Взрывы произошли в украинской столице

Взрывы произошли на территории столицы Украины третий раз за день. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в сообщении.

До этого о взрывах в Киеве сообщали ранним утром 14 июня. По данным украинских СМИ, взрыв раздался на окраине столицы Украины, а в Киевской области сработала ПВО.

Спустя несколько часов стало известно, что в центре украинской столицы снова произошли взрывы. Очевидцы сообщали, что объявлена тревога, работает ПВО.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее под удар ВС РФ попали склады с топливом аэропорта Борисполь под Киевом.