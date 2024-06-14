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Тамаду из Петербурга задержали за издевательства над 17-летней возлюбленной

Свадебного ведущего, который избил 17-летнюю девушку, задержали в Петербурге

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Depositphotos

Свадебного ведущего из Петербурга задержали за издевательства над 17-летней возлюбленной. Об этом сообщает 78.ru.

На днях несовершеннолетнюю доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными ушибами, гематомами на голове и теле. Тогда же стало известно, что девушку избил ее взрослый партнер — 33-летний мужчина. Затем в сети появилось видео, на котором 17-летняя жертва абьюзера признается мужчине в измене. В кадре девушка-подросток находится в полуголом виде, а на ее груди написана оскорбительная фраза.

Ревнивцем оказался тамада, который выступает под псевдонимом «Не святой». Он имеет свой бизнес и снимает девушке квартиру. После инцидента мужчина скрылся, его объявили в розыск по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни и быстро нашли, так как ведущий оставил личные данные в своем Тelegram-канале.

Пострадавшая от издевательств и физического насилия девушка родом из Мурманской области. Сейчас школьница проходит лечение в нейрохирургическом отделении, состояние ее здроровья — средней степени тяжести.

Ранее беременная россиянка попала в реанимацию с травмой живота после избиения сожителем.

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