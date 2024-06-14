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Путин обвинил США в подрыве мировой стратегической стабильности

Путин: США подорвали стратегическую стабильность в мире

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В конце прошлого века у мира была возможность построить надежную систему безопасности, однако США подорвали ее, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД.

По его словам, именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность. Однако помимо Штатов, в этом участвовали и их сателлиты, которые входят в НАТО.

«Западные державы во главе с США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир», — заключил Путин.

До этого Путин назвал «абсолютным бредом» предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу. По словам лидера страны, опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость европейских стран от США.

Также на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств Путин назвал «собачьим бредом» предположения, что Россия готовится напасть на НАТО. Он призвал не делать из России образ врага.

Ранее Путин заявил, что санкции Запада в отношении России должны быть отменены.

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