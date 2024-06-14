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Путин заявил, что санкции Запада в отношении России должны быть отменены

Путин: санкции Запада против РФ должны быть отменены ради мира на Украине

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Все санкции, введенные странами Запада в отношении Российской Федерации, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине в соответствии с новым предложением Москвы. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ.

«Естественно, это предполагает и отмену всех западных санкций против России», — сказал он.

Также российский лидер назвал «абсолютным бредом» предположения о том, что Россия собирается напасть на Европу. По словам лидера страны, опасность для Европы представляет не Россия, а критическая, почти тотальная зависимость европейских стран от США.

14 июня Путин в МИД России проводит совещание по совершенствованию государственной миграционной политики. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума глава государства заявлял, что пока в России не выстроено осмысленной миграционной политики, но перед правительством поставлена такая задача. По его словам, этой темой нужно как можно скорее заняться системно, «нельзя делать вид, что этой проблемы нет». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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