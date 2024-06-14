Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия поддержала идею Белоруссии о хартии многообразия

Путин: Москва поддерживает идею о разработке хартии многообразия в XXI веке

close
100%
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия одобряет предложенную Белоруссией инициативу о создании документа, описывающего принципы многообразия и многополярности в текущем столетии. Об этом на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Поддерживаем инициативу белорусских друзей разработать программный документ — хартию многополярности и многообразия в XXI веке», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, в документе можно описать принципы архитектуры Евразии с опорой на базис международного права, а также сформулировать видение многополярности как новой системы отношений между государствами, которая придет на смену текущему мироустройству, ориентированному на Запад.

Путин добавил, что, если европейские страны хотят остаться одним из центров влияния в новом мире, им придется восстановить хорошие отношения с Россией. Сама РФ, по словам президента, готова к диалогу.

Ранее Путин назвал условия мирных переговоров с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами