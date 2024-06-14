Россия поддержала идею Белоруссии о хартии многообразия

Россия одобряет предложенную Белоруссией инициативу о создании документа, описывающего принципы многообразия и многополярности в текущем столетии. Об этом на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ заявил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Поддерживаем инициативу белорусских друзей разработать программный документ — хартию многополярности и многообразия в XXI веке», — сказал российский лидер.

По мнению Путина, в документе можно описать принципы архитектуры Евразии с опорой на базис международного права, а также сформулировать видение многополярности как новой системы отношений между государствами, которая придет на смену текущему мироустройству, ориентированному на Запад.

Путин добавил, что, если европейские страны хотят остаться одним из центров влияния в новом мире, им придется восстановить хорошие отношения с Россией. Сама РФ, по словам президента, готова к диалогу.

Ранее Путин назвал условия мирных переговоров с Украиной.