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Бойцы СВО записали видеообращение с просьбой о помощи

Добровольцы СВО из отряда «Сталинград» пожаловались на нехватку медикаментов

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы СВО записали видеообращение с просьбой о помощи в Волгоградской области. Об этом сообщает «Волгоград Онлайн».

Участники спецоперации из добровольческого отряда «Сталинград» заявили, что нуждаются в гуманитарной помощи в виде медикаментов и средств гигиены. Они обратились к казакам и славянам с просьбой обратить на них внимание. Отмечается, что видео было записано на учебном полигоне.

На призыв о помощи обратил внимание депутат Госдумы Андрей Гимбатов. Он сообщил, что взял эту ситуацию на контроль, и заявил, что уже идет разбирательство.

13 июня основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина рассказала, что боец Вооруженных сил Российской Федерации полтора месяца жил в оставленной ВСУ позиции.

10 июня глава министерства обороны России Андрей Белоусов и министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания обсудили вопросы медицинского обеспечения участников специальной военной операции.

Ранее на участника СВО напали охранники клуба и избили из-за танцев.

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