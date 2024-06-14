В Белгородской области ликвидировали украинский дрон

Украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать объекты на территории Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, около 13:15 мск в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа.

«Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении.

Утром 14 июня Минобороны РФ рассказало, что ночью российские системы ПВО перехватили и уничтожили 70 дронов ВСУ в небе над Ростовской областью. Кроме того, в воздушном пространстве Белгородской и Волгоградской областей были нейтрализованы по два БПЛА. Еще один беспилотник ликвидировали в Республике Крым, а в Воронежской и Курской областях за аналогичный промежуток времени сбили по шесть летательных аппаратов. Общее количество нейтрализованных украинских дронов составило 87.

Ранее в Ростовской области заявили о нарушении электроснабжения в одном из районов из-за атаки БПЛА.