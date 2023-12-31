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В Италии заявили, что США могут сделать Путину величайший подарок в 2024 году

Le Figaro: США могут сделать Путину подарок в 2024 году

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

США, где осенью 2024 года пройдут очередные президентские выборы, могут преподнести президенту России Владимиру Путину величайший подарок в грядущем году — избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов. Об этом пишет итальянская Le Figaro.

«Путин уже предвкушает бонус, который ожидает его в 2024 году: президентские выборы в США», — говорится в материале.

В материале отмечается, что Путин имеет возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и «возможно, снова повести свою армию в наступление».

Также отмечается, что Трамп «в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО».

До этого бывший советник Барака Обамы и обозреватель CNN Дэвид Аксельрод заявил, что решение об исключении Дональда Трампа из избирательных бюллетеней «разорвет страну на части», поскольку возникают вопросы в юридической квалификации подобных действий.

Ранее FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X.

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