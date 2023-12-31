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FT предсказала поражение Трампа на выборах и банкротство X

FT: Трамп проиграет выборы президента США, а X Маска обанкротится в 2024-м

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Carlos Barria/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не одержит победу на предстоящих выборах, а компания X обанкротится в 2024 году. Подобный прогноз публикует издание The Financial Times.

В публикации отмечается, что Трамп в очередной раз не станет американским президентом, но если ему удастся преодолеть юридические препятствия против выдвижения в штатах Мэн и Колорадо, выборы будут отмечены «очень напряженной гонкой».

Автор публикации утверждает, что в любом случае победу в президентской гонке одержит Джо Байден.

Также издание утверждает, что компанию X (экс-Twitter), принадлежащую предпринимателю Илону Маску, ждет банкротство.

До этого Трамп заявил, что считает нынешнего главу американского государства Джо Байдена мошенником, негодяем и «плохим парнем», по его словам, сложно поверить в то, что Байден снова будет баллотироваться на пост президента США на фоне снижения его когнитивных способностей.

Экс-президент США также вновь обратил свое внимание на то, что Байден «не может говорить» и «не может связать два предложения».

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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