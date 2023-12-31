Кандидат в президенты США пообещал закрыть ФБР в случае избрания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах собирается ликвидировать Федеральное бюро расследований (ФБР). Такое намерение он высказал в соцсети Х (ранее Twitter).

«ФБР нельзя «реформировать». Правильный ответ: закрыть его», — написал Рамасвами.

По его словам, президент США обладает подобными полномочиями и в случае победы он собирается принять меры по ликвидации ФБР.

Ранее Вивек Рамасвами заявил, что выход Вашингтона из НАТО является разумной идеей и следует пересмотреть членство страны в ООН.

До этого он пообещал не дать Украине развязать третью мировую войну.

«Мы избежим третьей мировой войны, если каждая нация будет следить за своими интересами, потому что мировая война вообще-то не в интересах каждой отдельной страны», — сказал политик.

По его словам, единственный вариант, при котором эта война произойдет, — это если государствам вроде Украины «со стимулами к широкой войне» удастся втянуть Соединенные Штаты в таковую. Этого не случится «при моем руководстве» США, указал Рамасвами.

Ранее кандидат в президенты США раскрыл преимущества России.