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Кандидат в президенты США раскрыл преимущества России

Рамасвами: ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты России превосходят американские

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты России превосходят американские аналоги. Такое мнение высказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе выступления на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир.

По его словам, главной угрозой для Соединенных Штатов стал союз России и Китая. При этом, предоставляя финансовую помощь Украине, Белый дом делает этот альянс только крепче.

Рамасвами добавил, что Украина уже получила достаточное количество средств, но так ничего не смогла добиться, поэтому дальнейшая поддержка бессмысленна.

В ноябре Рамасвами заявлял, что в случае его победы на выборах президента США стране больше не придется участвовать в «безвыигрышных войнах», она сконцентрируется на внутренней политике.

«Если вы хотите держаться подальше от безвыигрышных войн и сделать Америку сильнее дома, я знаю, как это сделать», — писал кандидат в президенты.

На прошлой неделе политик написал на своей странице в соцсети Х, что Украина не является демократией, поскольку там преследуют христиан.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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