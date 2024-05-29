Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в России

Самая дорогая квартира в России оценивается в 4 млрд рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании Skolkovo Realty.

Недвижимость расположена в Пресненском районе в центре Москвы. Площадь объекта составляет почти 2,5 тысячи «квадратов». Всего за полгода лот подорожал уже на 53%.

Покупка самой дорогой квартиры в Петербурге обойдется в 2,3 млрд рублей. За эту сумму предлагается приобрести тысячу «квадратов» в Петроградском районе. При этом объект еще не достроен, сдача запланирована на 2026 год.

До этого московского бизнесмена оставили без замков во Франции. Предприниматель Юрий Сазонов хотел продать свою французскую недвижимость, чтобы покрыть долги, однако выяснил, что она ему больше не принадлежит. Новыми владельцами по документам являются граждане США. Сазонов обратился в правоохранительные органы.

Ранее россиян предостерегли от покупки дешевых домов.