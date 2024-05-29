Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в России

Skolkovo Realty: цена самой дорогой квартиры в России составила 4 млрд рублей

close
100%
Depositphotos

Самая дорогая квартира в России оценивается в 4 млрд рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в компании Skolkovo Realty.

Недвижимость расположена в Пресненском районе в центре Москвы. Площадь объекта составляет почти 2,5 тысячи «квадратов». Всего за полгода лот подорожал уже на 53%.

Покупка самой дорогой квартиры в Петербурге обойдется в 2,3 млрд рублей. За эту сумму предлагается приобрести тысячу «квадратов» в Петроградском районе. При этом объект еще не достроен, сдача запланирована на 2026 год.

До этого московского бизнесмена оставили без замков во Франции. Предприниматель Юрий Сазонов хотел продать свою французскую недвижимость, чтобы покрыть долги, однако выяснил, что она ему больше не принадлежит. Новыми владельцами по документам являются граждане США. Сазонов обратился в правоохранительные органы.

Ранее россиян предостерегли от покупки дешевых домов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами