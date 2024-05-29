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В Кремле оставили оценку ядерного паритета России за Минобороны

Песков переадресовал вопрос о ядерном паритете России после ударов ВСУ в МО РФ

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Maxim Shemetov/AP/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга переадресовал в Минобороны России вопрос о том, был ли нанесен урон ядерному паритету России и США после атаки украинских дронов в Краснодарском крае.

«Вопрос специфический. Рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство», — отреагировал представитель Кремля.

Украина не раз атаковала цели на территории России, используя западное оружие вопреки запретам союзников, сообщают западные СМИ. Агентство AFP утверждает, что подобной атаке ранее подвергся Краснодарский край, а Bild уточняет, что, возможно, использовалась система Patriot. При этом это произошло вопреки требованиям США, которые передали эту систему Украине, а также Германии. После этого инцидента Киев получил предупреждение от Германии и США о возможном прекращении поставок ракет.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев до этого подчеркивал, что у России есть вооружения для отражения любой атаки, включая ядерные.

Ранее в Польше отказались от идеи воевать с Россией по просьбе Зеленского.

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