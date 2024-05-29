Ляйсан Утяшева рассказала о битье посуды во время ссор

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева призналась в YouTube-шоу «Дерзкая готовка», что может быть темпераментной во время конфликтов с мужем, комиком Павлом Волей.

«Я драма. Я темпераментная. Я могу разбить посуду, я могу начать бить тарелки, да. Могу швырнуть еду», — рассказала телеведущая.

Утяшева уточнила, что она редко ссорится с супругом. По словам знаменитости, именно Воля чаще выходит на примирение.

Ляйсан Утяшева замужем за Павлом Волей с 2012 года, артист сделал предложение спортсменке, когда она варила на кухне борщ. Телеведущая рассказывала, что в тот момент чистила картофель и не ожидала увидеть возлюбленного с кольцом. У супругов двое детей: сын Роберт и дочь София.

В декабре 2023 года Ляйсан Утяшева пошутила, что ее муж Павел Воля изменяет ей с пюре. Телеведущая призналась, что никогда не может угодить супругу с этим блюдом.

В апреле 2024-го Утяшева рассказала, что хочет третьего ребенка. Телеведущая и артист планируют завести еще одного малыша «на ежедневной основе».

Ранее Павел Воля пошутил, что назовет третьего ребенка Зурабом.