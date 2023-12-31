В Сербии планируют двигаться к ЕС, сохраняя отношения с Китаем и РФ

Президент Сербии Александр Вучич в штаб-квартире коалиции »Сербия не смеет останавливаться» заявил, что страна продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с Китаем и Россией и не собирается вводить санкции, для удовлетворения какой-либо третьей стороны, передает РИА Новости.

По его словам, Сербия останется свободным и независимым государством, которое будет принимать свои решения самостоятельно.

«Продолжит свой путь к ЕС вопреки тому, что есть многие в Европе, которые бы убрали Сербию с этого пути», — сказал он.

Вучич добавил, что страна продолжит сохранять традиционные дружеские отношения с КНР и РФ и с другими другими странами. Президент отметил, что Сербия не будет вводить санкции или делать заявления, чтобы удовлетворить других, а будет поступать в своих интересах.

До этого Вучич заявил, что революция в Сербии невозможна, так как граждане страны выразили свою поддержку правящей коалиции по итогам повторного голосования 30 декабря на некоторых избирательных участках.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.