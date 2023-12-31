Лавров раскрыл отношение России к президентским выборам в США

России по большому счету все равно, кто одержит победу на президентских выборах в США. Об этом заявил РИА Новостив интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу», — сделал вывод глава ведомства.

Он подчеркнул, что наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы «кандидата от республиканской партии».

Накануне в Британии предрекли США «отвратительные» выборы 2024 года. По данным газеты Financial Times, президентская гонка будет напряженной, и Трамп «будет осужден в уголовном порядке по крайней мере в одном из своих четырех судебных процессов». При этом, несмотря на «заметное старение», Байден, возможно, победит, так как «большинство отвергнет Трампа, нежели поддержит второй срок Байдена».

До этого отстранение Трампа от выборов в Мэне связали с «марксистами».

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.