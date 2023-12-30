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Основатель правящей партии Грузии Иванишвили вернулся в политику

Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что вернулся в политику

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David Mdzinarishvili/Reuters

Основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что вернулся в политику. Его цитирует ТАСС.

Иванишвили напомнил, что три года назад он сообщил, что решил дистанцироваться от активных политических процессов.

«Сейчас, три года спустя, по моей же инициативе, в статусе почетного председателя партии я возвращаюсь к политической жизни», — сказал он на проходящем съезде партии.

По словам Иванишвили, он делает это, чтобы уберечь правящую партию от возможных рисков раскола и коррупции в условиях «разгромленной оппозиции».

До этого генсек партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия до 2012 года была одной большой тюрьмой, в которой был глава в виде Михаила Саакашвили.

Ранее Саакашвили решил использовать свой арест для освобождения Грузии.

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