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В Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода

В Госдепе по атаке на Белгород: США не поощряют действия Украины

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МЧС России/ТАСС

США не поощряют Украину в вопросе проведения атак на российскую территорию. Об этом заявили в Госдепе США РИА Новости.

«Мы ясно давали понять, что мы не поощряем и не даем возможности подобных атак», — сообщили в Госдепе США.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор. В результате пострадали не менее 40 человек. В городе запустили сирену ракетной опасности и призвали всех жителей спуститься в укрытие.

В этот же день губернатор заявил об уничтожении нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

Издание РБК-Украина писало, что силы безопасности и обороны Украины нанесли ракетный удар якобы по «военным объектам» в Белгороде. Источник назвал сегодняшнюю атаку «совместным мероприятием».

Ранее ВСУ обстреляли поселок и животноводческую ферму в Белгородской области.

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Обстрел Белгорода
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