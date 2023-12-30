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Лукашенко раскрыл возможности белорусского ВПК

Лукашенко: ВПК Белоруссии делает все возможное, чтобы усмирить любого агрессора

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Работники военно-промышленного комплекса Белоруссии сделают все необходимое, чтобы иметь возможность противостоять любой агрессии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении Государственному военно-промышленному комитету с 20-летием, его слова приводит агентство БелТА.

«Убежден, что работники отрасли, понимая важность своего труда для сохранения мира на белорусской земле, и впредь в рамках собственных компетенций сделают все возможное, чтобы наши Вооруженные Силы могли не только сдерживать, а если потребуется — усмирить любого агрессора», — заявил Лукашенко.

До этого начальник радиотехнических войск министерства обороны Белоруссии полковник Александр Воробьев заявил, что на западных границах страны ежедневно фиксируется по три-четыре вылета иностранной разведывательной авиации.

Ранее Лукашенко заявил, что его страна будет открыта для всех, кто потерял дом и мир у себя на родине.

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