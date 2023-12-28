Лукашенко пригласил в Белоруссию всех потерявших мир на родине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна будет открыта для всех, кто потерял дом и мир у себя на родине. Его слова с выступления на благотворительном празднике в рамках акции «Наши дети» приводит РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет чужих детей. По его словам, «они все наши, они родные».

«Беларусь была и будет открыта для всех, кто потерял дом и мир в своих странах», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Минск оказывал и продолжит оказывать таким детям помощь, у «которых война пытается украсть это детство».

До этого Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами сообщил, что у него пропал голос.

«Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал Запад разобраться с вывозом с Украины детей на органы.