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В России отказались давать объяснения по инциденту с ракетой в Польше

Дипломат Ордаш назвал бездоказательными обвинения Польши по инциденту с ракетой

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Gleb Garanich/Reuters

Временный поверенный РФ при посольстве в Польше Андрей Ордаш назвал бездоказательными обвинения польской стороны по инциденту с залетевшей на ее территорию на три минуты с территории Украины ракетой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в Варшаве отказались предоставить требуемые доказательства, а предъявленные российской стороне обвинения голословны. В связи с этим дипломат подчеркнул, что РФ не будет предоставлять Польше объяснения по данному вопросу, пока не получит доказательства своей причастности к инциденту.

Командующий оперативными силами ВС Польши Мачей Клиш заявил, что поднятые по тревоге истребители не успели сбить прилетевшую с Украины ракету.

По словам Клиша, ракета была всего одна и находилась на территории страны три минуты. За это время она углубилась на ее территорию на 40 км, после чего вылетела за ее пределы.

Польский военный отметил, что краткость пребывания ракеты в Польше и постоянные маневры помешали ее ликвидации, однако все время нахождения в воздушном пространстве страны траектория ее полета отслеживалась.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Россия нанесла по Украине массированные смешанные удары по территории Украины с применением дронов и ракет.

Ранее в Польше подтвердили, что в ноябре 2022 года там нашли украинскую ракету.

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