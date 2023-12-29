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Представитель Путина отреагировал на решение Казахстана по «Талибану»*

Замир Кабулов: признание «Талибана»* — это суверенное право Казахстана

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Казахстан имеет право исключить «Талибан» (организация запрещена в России)* из числа запрещенных организаций, Россия к этому относится с уважением. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил в беседе с НСН, подчеркнув, что в РФ пока изменений в этом направлении не планируется.

«Это суверенное право Казахстана. Мы с пониманием и уважением относимся к такому решению. А у нас пока остается движение талибов* как было, изменений в данный момент нет. По таким вопросам переговоры вообще не ведутся», — сказал Кабулов, подчеркнув, что когда власти России примут соответствующее решение, о нем сообщат.

Напомним, сегодня официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что власти страны приняли решение исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных в республике организаций.

Ранее решение Казахстана прокомментировали в российском МИДе.

*запрещенная в России организация

*   организация запрещена в России
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