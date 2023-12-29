Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали Нетаньяху маньяком

Конгрессвумен Тлайб окрестила премьера Израиля Нетаньяху военным преступником

close
100%
Abir Sultan Pool/Reuters

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлайб заявила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «маньяком-геноцидалистом», поскольку продолжает военный конфликт в секторе Газа, передает Fox News. По ее словам, американские законодатели не должны поддерживает еврейского лидера.

«Каждый член конгресса, который встречается с Нетаньяху, поддерживает военного преступника. Мы никогда этого не забудем», — отметила Тлайб.

Она добавила, что США должны прекратить финансирование конфликта на Ближнем Востоке, так как таким образом они лишь поддерживают войну и геноцид. Тлайб подчеркнула, что призывает американцев не прекращать говорить о Палестине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее Нетаньяху отклонил просьбы израильских спецслужб обсудить план контроля над сектором Газа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами