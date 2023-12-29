В США назвали Нетаньяху маньяком

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлайб заявила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «маньяком-геноцидалистом», поскольку продолжает военный конфликт в секторе Газа, передает Fox News. По ее словам, американские законодатели не должны поддерживает еврейского лидера.

«Каждый член конгресса, который встречается с Нетаньяху, поддерживает военного преступника. Мы никогда этого не забудем», — отметила Тлайб.

Она добавила, что США должны прекратить финансирование конфликта на Ближнем Востоке, так как таким образом они лишь поддерживают войну и геноцид. Тлайб подчеркнула, что призывает американцев не прекращать говорить о Палестине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее Нетаньяху отклонил просьбы израильских спецслужб обсудить план контроля над сектором Газа.