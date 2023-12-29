Политолог назвал причину экстренного запроса Украины о встрече с донорами

Киев нуждается в срочном пополнении бюджета, поэтому премьер Украины Денис Шмыгаль решил экстренно созвать встречу доноров. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» озвучил политолог Владимир Скачко. Кроме того, по его словам, офис президента страны хочет организовать переговоры со спонсорами до того, как они уйдут на каникулы.

«Западу придется терпеть нытье и хамские заявления руководства Украины до тех пор, пока она выполняет роль «дубинки» против Москвы. Так что деньги давать будут, пусть и в небольших количествах. Но стоит Киеву перестать приносить пользу Западу — и финансирование сразу же прекратится», — отметил Скачко.

Он также допустил, что помимо просьб о западной помощи, украинское руководство будет требовать от своих бизнесменов оплаты налогов на год вперед.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил о внеочередной встрече доноров Украины в январе. По его словам, спонсорам следует начать координировать свои действия, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко до этого сообщала, что Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим, если США и Евросоюз не предоставят необходимое финансирование в начале следующего года. По ее словам, подобное решение может затронуть 500 тыс. госслужащих, 10 млн пенсионеров и 1,4 млн учителей.

Ранее сообщалось, что на Украине «прохладно» поблагодарили Соединенные Штаты за отправку пакета помощи на сумму $250 млн.