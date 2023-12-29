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В Киеве сообщили об отсутствии денег на мобилизацию на Украине

Депутат Рады Железняк: денег на мобилизацию на Украине нет

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Украине нет денежных средств на мобилизацию населения страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в интервью украинскому изданию «Украинская правда».

«Сейчас на мобилизацию денег нет, для мобилизации 500 тыс. человек нужно примерно 580 млрд гривен», — заявил депутат.

По его словам, Украина в 2023 году потратила на конфликт 1,9 трлн гривен, при этом Рада проголосовала за выделение 1,6 трлн гривен на следующий год.

До этого украинский эксперт Алексей Кущ заявил, что Украина может продержаться без помощи западных стран от шести месяцев до года.

Венгрия заблокировала пакет помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов долларов, а США передали Украине «финальный» пакет военной помощи на 250 миллионов долларов в 2023 году.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявляла, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если страны Запада не пришлют финансовую помощь.

Ранее постпред Ульянов предрек рост недовольства внутри ЕС.

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