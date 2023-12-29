США ожидали, что Турция одобрит вступление Швеции в НАТО до 31 декабря

В США ожидали, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО до 31 декабря. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Отмечается, что это оказалось невозможно из-за работы турецкого законодательного органа.

«Членство Швеции в НАТО требует одобрения двух стран: Турции и Венгрии, а парламенты обеих стран в настоящее время находятся на каникулах: парламент Турции не будет работать до 16 января, а парламент Венгрии — до 19 февраля», — говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, вопрос членства Швеции в НАТО не сможет получить развития до середины февраля из-за внутреннего законодательства этих двух стран.

До этого Haber Global сообщал, что парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов, голосование на Генассамблее меджлиса по заявке Швеции в НАТО станет возможным с 16 января, когда он возобновит работу.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.