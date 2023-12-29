Осужденный в РФ за шпионаж Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в России

Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан выразил обеспокоенность, что США могут вернуть обвиняемого в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а его оставят в РФ. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиостанции WTOP.

«Меня беспокоит, что администрация (президента США Джо) Байдена заключит сделку, по которой Эвана вернут домой, а меня оставят здесь в третий раз», — сказал Уилан.

Он также заявил о провале дипломатических усилий по его освобождению. По словам Уилана, «на самом верху было сделано недостаточно», чтобы добиться его освобождения.

На этой неделе руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявил, что власти США обсуждают с третьими странами возможность обмена находящихся в России американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Журналиста американского издания арестовали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК РФ о шпионаже, если его вину докажут.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.