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США хотят обезопасить свои аппараты на околоземной орбите

Пентагон: США стремятся обеспечить защиту своих аппаратов на околоземной орбите

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Shutterstock

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Соединенные Штаты исходят из необходимости обеспечить защиту своих аппаратов на околоземной орбите. Об этом сообщает ТАСС.

У Брауна поинтересовались, что думают в Пентагоне о том, что Россия 16 мая вывела на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести противоспутниковое оружие.

Представитель минобороны США подчеркнул, что с космическим пространством сейчас связано «больше вызовов, чем несколько лет назад», когда США «не приходилось беспокоиться по поводу конфликтов в космосе».

Браун добавил, что ситуация изменилась из-за того, что противники США осуществляют деятельность в этой сфере.

Он добавил, что американская сторона не хочет, чтобы ее спутникам что-либо угрожало на орбите Земли. В Пентагоне хотят быть уверенны в том, что у них есть средства для обороны, будь то в космосе, в воздушном пространстве, на суше или на море.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют обвинения РФ со стороны Соединенных Штатов в выводе на орбиту якобы противоспутникового оружия, однако отмечают, что Россия действует в соответствии с международным правом.

Ранее Совбез ООН отверг резолюцию России о космическом разоружении.

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