США хотят обезопасить свои аппараты на околоземной орбите

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Соединенные Штаты исходят из необходимости обеспечить защиту своих аппаратов на околоземной орбите. Об этом сообщает ТАСС.

У Брауна поинтересовались, что думают в Пентагоне о том, что Россия 16 мая вывела на околоземную орбиту аппарат, якобы способный нести противоспутниковое оружие.

Представитель минобороны США подчеркнул, что с космическим пространством сейчас связано «больше вызовов, чем несколько лет назад», когда США «не приходилось беспокоиться по поводу конфликтов в космосе».

Браун добавил, что ситуация изменилась из-за того, что противники США осуществляют деятельность в этой сфере.

Он добавил, что американская сторона не хочет, чтобы ее спутникам что-либо угрожало на орбите Земли. В Пентагоне хотят быть уверенны в том, что у них есть средства для обороны, будь то в космосе, в воздушном пространстве, на суше или на море.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют обвинения РФ со стороны Соединенных Штатов в выводе на орбиту якобы противоспутникового оружия, однако отмечают, что Россия действует в соответствии с международным правом.

Ранее Совбез ООН отверг резолюцию России о космическом разоружении.