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Врач рассказала о правилах набора веса

Эндокринолог Островская: для набора веса нужно питаться не менее трех раз в день

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Shutterstock/tativophotos

Для здорового набора веса нужно есть небольшими порциями, контролировать соотношение белков, жиров и углеводов. Об этом «Известиям» рассказала врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Елена Островская.

Главное условие здорового набора веса — дробное питание не менее трех раз в сутки. Если есть реже и крупными порциями, то организм будет усваивать не все витамины и питательные вещества, объяснила врач.

Также важно, чтобы в ежедневном рационе белки составляли составлять не менее 25% от суточной калорийности, жиры — около 30%, углеводы — примерно 45%. Желательно, чтобы в каждом приеме пищи присутствовали и белки, и жиры, и углеводы. Особенно важно потреблять достаточно белка: взрослому нужно не менее 70 граммов в сутки.

Чрезмерное потребление простых углеводов (сладкого и мучного) поможет набрать вес, но также может вызывать хроническое системное воспаление — фактор риска многих заболеваний и преждевременного старения кожи.

Врач посоветовала добавить в рационе орехи и сухофрукты, а также не гнаться за быстрым набором веса. Чтобы избежать последствий для здоровья, нужно набирать от 5 до 10% от исходного веса примерно за полгода.

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