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В США предупредили о риске разногласий после отстранения Трампа от праймериз в штате Мэн

CNN: разногласия в США усилятся из-за отстранения Трампа от выборов в Мэне

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Reuters

В США предупредили о риске разногласий после отстранения Трампа от участия в местных праймериз на уровне штата, решение также усугубило хаос вокруг выборов 2024 года в США. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«В четверг Мэн превратил выборы 2024 года в еще больший хаос и конституционную путаницу, став вторым штатом, исключившим Дональда Трампа из избирательных бюллетеней… Это уже усугубило хаос вокруг выборов и может еще больше усугубить национальные разногласия», - говорится в сообщении телеканала.

До этого высокопоставленный представитель избирательной комиссии штата, ссылаясь на решение, основанное на 14-й поправке конституции заявил, что Трамп не будет допущен до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн.

При этом сообщалось, что Трампа могут вернуть в бюллетени праймериз, несмотря на решение Верховного суда в штате Колорадо запретить бывшему главе государства в них участвовать на уровне этого штата.

Ранее в США раскритиковали запрет Трампу участвовать в праймериз в штате Мэн.

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