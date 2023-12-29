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В США раскритиковали запрет Трампу участвовать в праймериз в штате Мэн

Кандидат в президенты США выступил против запрета Трампу по праймериз в Мэне

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Sam Wolfe/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии считает неконституционным решение не допустить экс-президента США Дональда Трампа до праймериз в штате Мэн. Об этом Рамасвами заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Случайный человек в штате Мэн однажды решает, что Трампа не должно быть в избирательном бюллетене, и вот оно. Это неконституционно. Это монархично. Это антиамерикански. Но это происходит. Пора просыпаться», — заявил Рамасвами.

До этого высокопоставленный представитель избирательной комиссии штата, ссылаясь на решение, основанное на 14-й поправке конституции заявил, что Трамп не будет допущен до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн.

Поправка запрещает лицам, принимавшим участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказывавшим помощь и поддержку их врагам, занимать должности на службе США или отдельных штатов. Это изменение было внесено после Гражданской войны для ограничения прав политиков, участвовавших на стороне рабовладельческих штатов Юга.

Ранее сообщалось, офис Трампа обжалует решение о недопуске к президентским выборам.

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