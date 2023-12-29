Офис Трампа обжалует решение о недопуске к президентским выборам

Штаб американского экс-президента Дональда Трампа сообщил о планах оспорить решение госсекретаря штата Мэн о недопуске политика к праймериз. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы.

«Мы оперативно подадим жалобу в суд штата, чтобы не допустить вступления в силу этого ужасного решения», — отмечается в публикации.

В штабе Трампа сочли решение избирательной комиссии попыткой вмешаться в выборы и «украсть» их.

Как указывается в заявлении, действующий президент США Джо Байден и демократы не доверяют американскому избирателю, поэтому полагаются на силу правительственных институтов в попытках утвердить и защитить собственную власть.

Незадолго до этого Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя избирательной комиссии штата Мэн сообщал, что Дональд Трамп не будет допущен до участия в первичных президентских выборах в связи с решением, основанным на 14-й поправке конституции.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».