В СПЧ назвали ожидаемое число поручений Путина по итогам встречи в декабре

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил ТАСС, что в январе 2024 года ожидается более десятка поручений президента РФ Владимира Путина по итогу встречи с членами Совета в декабре.

По словам Фадеева, одна из важных тем, которая громко прозвучала на встрече президента с СПЧ, — это возможность смягчения ответственности за преступления ненасильственного характера и рассмотрение вопроса об объявления амнистии в отношении отдельных категорий осужденных.

«Мы уже видели положительную реакцию законодателей в обеих палатах парламента», — отметил глава Совета.

Фадеев добавил, что также надеется на поддержку поднятых членами СПЧ вопросов по теме спецоперации на Украине, школьного образования, поддержке соотечественников в недружественных странах и многих других

До этого Фадеев заявлял, что амнистия в России амнистия может быть объявлена до конца 2024 года.

4 декабря президент России Владимир Путин провел ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В этом году главными темами, с которыми правозащитники обращались к главе государства, стали поддержка участников СВО, ситуация с трудовыми мигрантами, русофобия в мире и нарушения в сфере правосудия.

Ранее Матвиенко призвала как можно быстрее подготовить изменения об амнистии женщин-заключенных.