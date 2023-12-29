Украинский эксперт рассказал, сколько еще продержится Украина

Украина может продержаться без помощи западных стран от шести месяцев до года, считает украинский эксперт Алексей Кущ. Об этом он заявил в интервью Al Jazeera.

При этом он отметил, что для этого необходимо заморозить ряд статей бюджета. Помощь западных стран является решающим фактором стабильности экономики Украины и ее возможности достичь «фактора безопасности».

Кущ также отметил, что разблокирование портов в Черном и Азовском морях для возобновления поставок зерна стали немаловажным фактором экономического роста. Сергей Марченко, министр финансов Украины, ранее заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды.

Венгрия заблокировала пакет помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов долларов, а США передадут Украине «финальный» пакет военной помощи на 250 миллионов долларов в 2023 году.

До этого сообщалось, что на Украине «прохладно» поблагодарили Соединенные Штаты за отправку пакета помощи на сумму $250 млн, писала газета The Washington Post, ссылаясь на слова зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.