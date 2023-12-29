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Германия не делится с Россией информацией по «Северным потокам»

Посол заявил, что ФРГ игнорирует запросы России по «Северным потокам»

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РИА Новости

Германия игнорирует запросы России по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный потом — 2». Об этом РИА Новости заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Он заявил, что без открытости в данном вопросе возникают вопросы в объективности и беспристрастности проводимого расследования.

«Вместо этого через СМИ вбрасываются откровенно абсурдные, даже смехотворные сценарии. Мы с таким подходом мириться не намерены. Продолжим настаивать на проведении максимально открытого, деполитизированного расследования одного из крупнейших инфраструктурных терактов, главным пострадавшим от которого, наряду с Россией, стала сама Германия, ее экономика», — заявил Нечаев.

Дипломат выразил сомнение в том, что Германия целый год не может найти виновника теракта, обладая большим массивом технических возможностей для расследования возле собственной территории.

До этого появились новые подробности о диверсии на «Северных потоках».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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