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В МАГАТЭ отчитались по украинским АЭС

МАГАТЭ объявило об успехе в ходе проверок гарантий на АЭС Украины в 2023 году

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Wikimedia Commons

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило об успешном проведении проверок гарантий на АЭС Украины в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«На Украине, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт, МАГАТЭ смогло лично провести мероприятия по проверке на местах, чтобы сделать выводы о гарантиях использования ядерных материалов в мирных целях», — указано в отчете организации.

Специалисты МАГАТЭ сообщают, что в рамках проверок они многократно посетили все украинские АЭС, а также российскую Запорожскую АЭС для того, чтобы снизить риск ядерной катастрофы.

До этого постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Россию в 2024 году.

По его словам, конкретная дата будет зависеть от готовности сторон, которые поддерживают «достаточно плотный диалог».

Ранее в России оценили работу МАГАТЭ.

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