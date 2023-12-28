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Израиль назначил нового посла в России

Дипломат Симона Гальперин стала новым послом Израиля в России

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Simona Halperin/Twitter

Симона Гальперин стала новым послом Израиля в России. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского посольства в РФ.

Как заявили в дипмиссии, Гальперин на днях приступит к работе в Москве.

Ранее стало известно, что посол Израиля в Москве Александр Бен Цви завершил дипломатическую карьеру.

Вместе с ним дипломатическую карьеру завершила его супруга Эдна Бен Цви. Они работали в МИД 40 лет.

До этого Бен Цви заявил, что взгляды Израиля и России на ближневосточные проблемы не всегда совпадают, но стороны продолжают тесные контакты и диалог.

Ранее сообщалось, что послов Британии, Канады и США в Москве вызвали в МИД из-за вмешательства в дела РФ.

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