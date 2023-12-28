Израиль назначил нового посла в России

Симона Гальперин стала новым послом Израиля в России. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского посольства в РФ.
Как заявили в дипмиссии, Гальперин на днях приступит к работе в Москве.
Ранее стало известно, что посол Израиля в Москве Александр Бен Цви завершил дипломатическую карьеру.
Вместе с ним дипломатическую карьеру завершила его супруга Эдна Бен Цви. Они работали в МИД 40 лет.
До этого Бен Цви заявил, что взгляды Израиля и России на ближневосточные проблемы не всегда совпадают, но стороны продолжают тесные контакты и диалог.
Ранее сообщалось, что послов Британии, Канады и США в Москве вызвали в МИД из-за вмешательства в дела РФ.