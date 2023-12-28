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В Эстонии предупредили Украину о сложностях в 2024 году

Секретарь минобороны Эстонии Салм: Украина столкнется со сложностями в 2024 году

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Постоянный секретарь минобороны Эстонии Кусти Салм заявил, что Украина будет испытывать сложности в следующем году из-за усталости стран Запада. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием Newsweek.

Представитель военного ведомства высказался о возможных проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ), связанных с задержками получения помощи от западных государств. Он считает, что 2024 году будет трудным для Украины, но эта страна обязана выстоять.

Ранее профессор Питтсбургского университета США Дэниел Ковалик заявил, что Вашингтон из-за отсутствия шансов на успех у Украины намерен начать переговоры с Россией.

До этого бывший президент Украины Леонид Кучма сказал, что прекращение поддержки Киева со стороны США и проигрыш в военном конфликте приведет к тому, что Вашингтон «потеряет лицо перед всем миром».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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