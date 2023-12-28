Стало известно о предложениях Египта по послевоенному урегулированию в Газе

В Каире считают, что полное устранение палестинского движения ХАМАС от политического управления сектором Газа после завершения палестино-израильского конфликта нереалистично. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel со ссылкой на источники арабского издания Al-Araby Al-Jadid.

«Любые разговоры о полном устранении ХАМАС... с послевоенной политической сцены Газы нереалистичны», — говорится в сообщении издания.

По данным источников издания, США настаивают на сценарии, не включающем ХАМАС в послевоенное управление сектором Газа. При этом Египет пытается разработать предложение, которое подразумевает участие ХАМАС в управлении анклавом.

До этого сообщалось, что желание США избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке на фоне атак хуситов на торговые суда в Красном море и призывы Вашингтона Израилю «перейти к следующему этапу операции» в секторе Газа из-за жертв среди гражданских в Газе являются факторами, благодаря которым палестинское движение ХАМАС может победить в палестино-израильском конфликте.

Ранее в МИД заявили, что в секторе Газа остается небольшое число россиян.