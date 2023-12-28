В МИД заявили, что в секторе Газа остается небольшое число россиян

В секторе Газа остается небольшое число граждан России, загранпредставительства стараются оказывать им помощь индивидуально. Об этом сообщил директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) министерства иностранных дел РФ Юрий Горлач, передает ТАСС.

По его словам, эти россияне до сих пор остаются в палестинском анклаве, поскольку либо не получили разрешения соответствующих властей, либо добровольно решили там остаться из-за того, что не было разрешения для их родственников.

Горлач добавил, что с начала ноября российская сторона смогла эвакуировать из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом около 1 300 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.