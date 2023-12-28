В Венгрии заявили, что не будут менять позицию по конфликту на Украине

Будапешт не намерен менять свою позицию в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, передает ТАСС.

«Мы, конечно, не будем менять нашу промиротворческую позицию», — отметил Сийярто, уточнив, что с нетерпением будет ждать личной встречи в январе.

На предстоящие переговоры, по его словам, планируется вынести «наиболее актуальные двусторонние вопросы». Министр подчеркнул важность поддержания диалога «на высоком уровне». Сийярто добавил, что это дает надежду на улучшение отношений. Глава ведомства подчеркнул заинтересованность в сохранении «максимально возможного» сотрудничества со странами-соседями.

В июне в МИД Венгрии заявили, что не сменят позицию по Украине, несмотря на нападки Киева. Он обратил внимание, что украинские политики напали на премьер-министра страны Виктора Орбана после того, как политик в очередной раз поддержал скорейшее установление мира.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.