Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии заявили, что не будут менять позицию по конфликту на Украине

Сийярто заявил Ермаку, что Венгрия не поменяет позицию по конфликту на Украине

close
100%
Global Look Press

Будапешт не намерен менять свою позицию в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, передает ТАСС.

«Мы, конечно, не будем менять нашу промиротворческую позицию», — отметил Сийярто, уточнив, что с нетерпением будет ждать личной встречи в январе.

На предстоящие переговоры, по его словам, планируется вынести «наиболее актуальные двусторонние вопросы». Министр подчеркнул важность поддержания диалога «на высоком уровне». Сийярто добавил, что это дает надежду на улучшение отношений. Глава ведомства подчеркнул заинтересованность в сохранении «максимально возможного» сотрудничества со странами-соседями.

В июне в МИД Венгрии заявили, что не сменят позицию по Украине, несмотря на нападки Киева. Он обратил внимание, что украинские политики напали на премьер-министра страны Виктора Орбана после того, как политик в очередной раз поддержал скорейшее установление мира.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами