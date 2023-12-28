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В Азербайджане заявили об осведомленности Франции о работе ее агентов в Баку

Байрамов: Париж приглашали к расследованию работы своих агентов в Азербайджане

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Азербайджан приглашал представителей Франции принять участие в расследовании деятельности агентурной сети последней в республике, но ответа так и не получил. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает ТАСС.

По его словам, Парижу была направлена нота с изложением фактов, улик и доказательств.

26 декабря стало известно, что руководство Азербайджана объявило двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата и предписало им покинуть территорию страны в течение двух суток ввиду их деятельности, «не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях».

В ответ на действия Баку два сотрудника посольства Азербайджана в Париже были объявлены персонами нон грата.

Ранее в Азербайджане призвали Францию не провоцировать Армению на новую войну.

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