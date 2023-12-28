Грузинская оппозиция выступила против поставок российских консервов

Грузинская оппозиция выступила против планирующихся в 2024 году поставок мясных и рыбных консервов из России для сотрудников МВД республики на сумму в 4 млн лари (около $1,5 млн). Об этом сообщает газета «Взгляд». Отмечается, что соответствующий тендер выиграла грузинская компания-посредник.

«Закупки в России продуктов для МВД Грузии представляют большую проблему и большую опасность», — заявила оппозиционный депутат Хатиа Деканоидзе.

Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе при этом подчеркнул, что не видит никаких проблем, если «компания не находится под санкциями». Депутат Михаил Сарджвеладзе добавил, что «и страны ЕС имеют торговые отношения с Россией».

До этого в Грузии обеспокоились методами обучения в русскоязычных школах. Аналитики «Центра гражданской интеграции и межэтнических отношений» отмечали, что есть учебные учреждения, не прошедшие аккредитацию в министерстве образования страны.

По словам аналитиков, проблему представляет тот факт, что обучение ведется по российским учебникам, которые не соответствуют грузинским стандартам.

Ранее президент Грузии столкнулась с бойкотом внутри страны.