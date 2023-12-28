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Стало известно общее число доверенных лиц Путина

Общее число доверенных лиц Путина может составить до 600

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Росконгресс

Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова заявила, что общее число доверенных лиц президента РФ Владимира Путина может составить до 600 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила список из 346 доверенных лиц Путина.

«Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается. Их общее число может составить до 600 человек», — пояснила Суворова.

По закону кандидатам-самовыдвиженцам на выборы президента РФ необходимо собрать 300 тысяч подписей до 31 января 2024 года.

До этого Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала четырех уполномоченных представителей партии ЛДПР, выдвинувшей Леонида Слуцкого кандидатом на должность президента. Решение принято на заседании комиссии.

Ведомство одобрило решение Слуцкого открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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