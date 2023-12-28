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Сербский политик увидел след Германии в организации беспорядков в Белграде

Лидер сербской партии Шешль: за протестами в Сербии стоят спецслужбы ФРГ

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Darko Vojinovic/AP

За организаторами митингов в Сербии стоят немецкие и другие западные спецслужбы. Такое предположение в разговоре с РИА Новости высказал лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

«За этими протестами без всякого сомнения стоят западные спецслужбы. В этот раз Федеральная разведывательная служба Германии (BND) играет главную роль, но участвуют и американская, британская и французская разведки», — заявил Шешель.

По мнению политика, в данный момент западные страны «прощупывают пульс» сербского президента Александара Вучича, прежде чем решиться на какие-то новые действия. Шешель предполагает, что через протесты Запад хочет вынудить Вучича отречься от Косово и Метахии, присоединиться к антироссийским санкциям, а также отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.

Лидер СРП заметил сходство текущий событий с протестами 2000 года, когда свергли тогдашнего президента Сербии Милошевича.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования.

25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию города, а и.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки «майданизацией». На 29 декабря активисты анонсировали 24-часовой митинг с перекрытием главных городских трасс.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Запада устроить госпереворот в Сербии.

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