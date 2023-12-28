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ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР

ЦИК зарегистрировал уполномоченных ЛДПР, выдвинувшей на выборы Слуцкого

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Petrov Sergey/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала четырех уполномоченных представителей партии ЛДПР, выдвинувшей Леонида Слуцкого кандидатом на должность президента. Данное решение принято на заседании комиссии, сообщает РИА Новости.

Уполномоченными представителями партии назначены Элеонора Кавшар, Наталья Королева, Дмитрий Новиков и Дмитрий Шатунов.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал Елену Строкову и Бориса Чернышова уполномоченными представителями Слуцкого по финансовым вопросам.

Также ведомство одобрило решение Слуцкого открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

До этого политолог допустила, что Слуцкий может занять второе место на президентских выборах.

28 декабря Центризбирком РФ зарегистрировал уполномоченных представителей партии «Новые люди», которая выдвинула Владислава Даванкова кандидатом в президенты.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее в Кремле отреагировали на избрание партиями своих кандидатов для выборов президента РФ.

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