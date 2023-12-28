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Посол России в Белграде предупредил Сербию о новых протестах

Посол Боцан-Харченко: протесты в Сербии могут активизироваться в праздники

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Marko Djurica/Reuters

Период новогодних и рождественских праздников могут использовать для активизации протестов в Сербии. Об этом заявил посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью телеканалу «Известия».

Он назвал ситуацию в стране хрупкой. Боцан-Харченко отметил, что протесты в стране продолжаются и пока будут продолжаться.

«Очень опасный период — это предновогодние и новогодние рождественские праздники. Может быть использована эта ситуация для каких-то более активных протестов, может быть, для возвращения к насильственным действиям», — сказал посол.

Боцан-Харченко добавил, что, несмотря на это, ситуация находится под контролем властей страны.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что включение сообщества сербских муниципалитетов в «косовоалбанскую систему власти» может лишить их весомых полномочий.

Ранее в МИД РФ допустили участие Запада в организации протестов в Сербии.

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