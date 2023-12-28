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Замглавы МИД РФ считает ЕСПЧ «бешеным принтером» с антироссийскими решениями

Вершинин назвал ЕСПЧ «бешеным принтером», штампующим антироссийские решения

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Vincent Kessler/Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) превратился в «бешеный принтер», а Совет Европы стал недружественной России структурой. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью газете «Известия».

Как заявил дипломат, Совет Европы, который был перспективной организацией, полностью дискредитировал себя и «продолжает деградировать».

По его словам, западные страны установили над ним «тотальный контроль» и превратили «в глубоко недружественную нам структуру, используемую в гибридной войне против России».

«А Европейский суд по правам человека и вовсе превратился в «бешеный принтер», штампующий решения по политически заряженным жалобам против России», — сказал он, отметив, что под цензуру ЕСПЧ попадает «все, что хоть как-то связано с Россией».

Замглавы МИД напомнил, что Россия прервала контакты с ЕСПЧ с момента прекращения членства в СЕ и не участвует в заседаниях комитета министров СЕ по контролю за исполнением постановлений. Вершинин добавил, что Москва намерена продолжить выстраивать деятельность в правозащитной сфере исключительно на основе международного права и Устава ООН.

В ноябре ЕСПЧ обязал РФ выплатить группе Pussy Riot компенсацию.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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