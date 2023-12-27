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США заявили о выделении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи

Блинкен: США выделяют Украине последний пакет помощи в 2023 году на $250 млн

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Shannon Stapleton/Reuters

США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«США объявляют о последнем в этом году пакете оружия и техники для Украины», — говорится в заявлении Блинкена.

В нем также отмечается, что в новый пакет американской военной помощи вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Кроме того, США поставят Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и противотанковые средства.

До этого экс-премьер Украины Юлия Тимошенко попросила Киев предложить план Б по выходу Украины из кризисного и «достаточно трагического» положения. По ее словам, в связи с сокращением военной помощи от западных союзников оружия хватит «ровно для того, чтобы не проиграть». Минфин Украины сообщил, что страна ежедневно тратит на ведение боевых действий около 5 млрд гривен (более 12 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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