Путин пригласил Моди с визитом в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в Россию, передает РИА Новости.

Глава государства встретился в Кремле с главой индийского внешнеполитического ведомства Субраманьямом Джайшанкаром.

«Будем рады видеть нашего друга господина премьер-министра Моди в России <…> Прошу передать ему самые наилучшие пожелания», — сказал Путин.

Он добавил, что в ходе визита можно будет обсудить все вопросы текущего характера, поговорить о перспективах развития российско-индийских отношений.

По словам президента, он понимает, что в следующем году внутриполитический календарь в Индии непростой, сложный. Также он пожелал успехов друзьям в Индии и выразил надежду, что при любом раскладе политических сил традиционные дружеские связи между нашими странами и народами сохранятся.

Некоторое время назад вице-премьер Александр Новак заявил, что основными партнерами России по экспорту нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия. По его словам, если раньше РФ почти не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года доля этой страны в экспорте увеличилась до 40%.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».